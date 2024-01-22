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Türk Sporcular Güney Kore'deki Kış Gençlik Olimpiyatları'nda Yarıştı - Son Dakika
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Türk Sporcular Güney Kore'deki Kış Gençlik Olimpiyatları'nda Yarıştı

Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda üçüncü gün sona erdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcular buz hokeyi, curling ve kısa kulvar sürat pateni dallarında yarıştı. Buz hokeyi ve curlingde alınan mağlubiyetlere rağmen milli sporcular yarın alp disiplini, biatlon, buz hokeyi ve curling dallarında Türkiye'yi temsil edecek.

Türk Sporcular Güney Kore\'deki Kış Gençlik Olimpiyatları\'nda Yarıştı
22.01.2024 - 22:55,
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Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda üçüncü gün sona erdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gangwon eyaletinde başlayan ve 1 Şubat'ta sona erecek olan organizasyonun üçüncü gününde ay-yıldızlı sporcular; buz hokeyi, curling ve kısa kulvar sürat pateni dallarında yarıştı.

Buz hokeyinde Beray Derin Okut, Azra Betül Kılaç, Melis Arslan, Sidre Deniz Hacıosmanoğlu, Melisa Çağdaş, Dolunay Beren Erbakan, Fatma Bengisu Açarı, Azra Nur Şenyuva, Ekin Daş, Eylül Daş, Ece Eraşçı, Tan Nisa Göksal ve Eda Seçen'den oluşan 3x3 milli takımı, 4. grup maçında Güney Kore'ye 4-1, 5. grup maçında ise Çin'e 9-2 mağlup oldu.

Curlingde Burcu Haşıl, Muhammed Taha Zenit, Şüheda Karacalı, Muhammed Berat Ateş'ten oluşan karma milli takımı, 4. grup maçında İsveç'e 8-7, 5. grup maçında ise Norveç'e 5-0 yenildi.

Kısa kulvar sürat pateninde erkekler 500 metrede milli sporcu Muhammed Bozdağ, B finalinde 42.915'lik derecesiyle serisinde 3. olarak yarışmayı 8. sırada tamamladı.

Diğer milli sporcu Toprak Efe Eroğlu ise elemelerde 43.667'lik derecesiyle serisinde 3. olarak yarışmayı tamamladı.

Milli sporcular yarın alp disiplini, biatlon, buz hokeyi ve curling dallarında Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA
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