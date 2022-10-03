Türk sporcular, hafta sonu otomobil sporlarında başarılı sonuçlara imza attı - Son Dakika
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Türk sporcular, hafta sonu otomobil sporlarında başarılı sonuçlara imza attı

03.10.2022 10:42
Türk sporcular, hafta sonu otomobil sporlarında başarılı sonuçlara imza attı

Türk sporcular, otomobil sporlarında hafta sonunu başarılarla tamamladı.

Türk sporcular, otomobil sporlarında hafta sonunu başarılarla tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barselona'da koşulan GT4 Avrupa Serisi'nde Türkiye'yi temsil eden Berkay Besler ve Will Burns, 48 otomobilin mücadele ettiği hafta sonunda, 29'uncu sırada başladıkları ilk yarışta 27 sıra yükselerek genel klasmanda üçüncü ve Silver Grup'ta ikinci oldu.

İkinci gün Besler ve Burns genel klasmanda 5'inci sırayı elde ederken Silver Grup'ta günü üçüncü tamamladı.

GT World Challenge Dayanıklılık Kupası'nda Alex Malykin ile İspanya Barselona pistine çıkan milli sporcu Ayhancan Güven, 3 saatlik yarışta ProAm Kategorisi'nde 2'nci olarak podyumda tamamladı.

Kerem Kazaz, FIA Avrupa Ralli Kupası finalinde yarışma hakkını elde etti

Türkiye'nin en genç ralli pilotlarından 16 yaşındaki Kerem Kazaz, Ali Emre Yılmaz ile İspanya'daki ikinci asfalt yarışı olan 55. Rias Baixas Rallisi'nde start aldı.

116 ekip arasında genel klasman 25'incisi olmayı başaran genç sporcu, her iki yarışta elde ettiği puanlarla FIA Avrupa Ralli Kupası finalinde yarışma hakkını elde eden en genç Türk pilot oldu.

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Kaynak: AA

Barselona, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk sporcular, hafta sonu otomobil sporlarında başarılı sonuçlara imza attı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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