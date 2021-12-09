Türk sporuna ilki yaşatan sürat patencisi Furkan, olimpiyat madalyası hedefliyor

Kısa kulvar sürat pateni branşında Türkiye'ye ilk olimpiyat kotasını kazandıran ve tarihe geçen milli sporcu Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan madalya ile dönmek istiyor.

Hollanda'da düzenlenen Short Track (Kısa Kulvar) Dünya Kupası'nda ilk 17'ye girerek 1000 metrede 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotasını garantileyen Furkan Akar, Türkiye'ye kısa kulvar buz pateninde ilk olimpiyat kotası sevinci ve gururunu yaşattı.

Erzurum'daki Palandöken Buz Pateni Salonu'nda antrenmanlarını milli takım sporcularıyla sürdüren Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda madalya elde ederek Türkiye'ye bir gurur daha yaşatmak istiyor.

Milli sporcu Furkan Akar, AA muhabirine, Hollanda'da aldığı sonuçla ülkesine kazandırdığı kotanın kendisi için de ayrı bir öneminin olduğunu belirtti.

Antrenörü olan ağabeyine özenerek buz patenine başladı

Yaklaşık 9 yıldır bu sporla uğraştığını ve 6 yıldır da milli takımda yer aldığını ifade eden Akar, "Bu spora ağabeyim sayesinde başladım. Kendisi antrenörüm ve o da sporcuydu. İlk başta ona özenerek ben de bu spora başladım." dedi.

Akar, Hollanda'da elde ettiği dereceyle Türkiye'yi olimpiyatlara götürdüğünü anımsattı.

Son dünya şampiyonasında çok heyecanlandığını anlatan Akar, şöyle konuştu:

"Son bir ümidim kalmıştı. 'Ya ölüm ya kalım' diyerek son anıma kadar çok savaştım. Bayağı heyecanlı bir yarış geçti. Şimdi ise antrenmanlara başladık. Artık bundan sonraki çalışmalar çok önemli. Çok çalışmam lazım. Ülkemi olimpiyatlarda daha iyi temsil etmem lazım. Bunun için de sabah akşam çok çalışıyorum. Olimpiyatlara katılmak için kendime bir söz vermiştim. Bunu da başardım. Şimdiki hedefim de ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Kürsüde inşallah ülkemin bayrağını dalgalandıracağım."

Başarılı sporcunun ağabeyi ve yardımcı antrenörü Burak Akar ise 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'yla kendisinin de sporla tanıştığını, yaklaşık 10 yıldır da bu spor branşında hizmet verdiğini belirtti.

Hem antrenörü hem de ağabeyi olduğu sporcusuyla gurur duyduğunu dile getiren Akar, "Zamanında beni örnek aldı. Çalıştı emek verdi ve sonuç olarak çok mutluyuz. Hem ailecek hem de federasyon olarak olimpiyatlara katılmasına seviniyoruz. Bu başarı gurur verici." dedi.

Başantrenör Sultangaliyev: "Türkiye için bu çok büyük bir başarıdır"

Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev de uzun yıllardır Erzurum'da görev yaptığını, sporcuların başarılarıyla da gurur duyduğunu ifade etti.

Bu branşta tarihte ilk defa olimpiyat kotası kazandıklarını hatırlatan Sultangaliyev, şunları kaydetti:

"Sporcumuz Furkan Akar, 4 dünya kupası etabında sıralamaya girerek ülkemize kota kazandırdı. Türkiye için bu çok büyük bir başarıdır ve gururdur. Çok zor bir kotaydı ve çok uzun süre çalıştık. Özellikle yaz kampları olmak üzere çok yoğun antrenman geçirdiler. Desteklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de sürat pateninde ilk defa alınan kota bizim için büyük başarıdır."