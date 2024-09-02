Türk Sürücüler Avrupa Supermoto ve Pist Şampiyonalarında Başarılı

Spor

Türk sürücüler, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Supermoto ve pist şampiyonalarında 10 kez podyumda yer aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, BMU Avrupa Supermoto Şampiyonası ve BMU Avrupa Pist Şampiyonası Plevne kentinde yapıldı.

BMU Avrupa Supermoto Şampiyonası 65cc sınıfındaki iki yarışta da Berkay Sarıay birinci, Poyraz Bor 2'nci ve Enes Çağan Çakır 3'üncü oldu.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası CF Moto sınıfında mücadele eden Demircan kardeşler, iki yarışı da ilk 2 sırada bitirdi. Fatih Demircan birinciliği, Furkan Demircan ise 2'nciliği elde etti.