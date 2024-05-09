Türk Taekwondo Sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Türk Taekwondo Sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde Türk milli sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. 19 yaşındaki Furkan Ubeyde Çamoğlu, Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 8 sporcu, toplamda 6 madalya elde etti.

09.05.2024 21:10
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Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. 19 yaşındaki sporcu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Avrupa şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Türkiye'yi taekwondo ve para taekwododa 4'er olmak üzere 8 sporcu temsil etti. Taekwondocular, 1 altın, 3 gümüş madalya kazanırken, para taekwondocular günü 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

-Furkan Ubeyde Çamoğlu'ndan altın madalya

Milli taekwondoculardan erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu altın, 63 kiloda Hakan Reçber, kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar gümüş madalya kazandı.

Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kilo ilk turda Fransa'dan Amine Boukarnia'yı, ikinci turda Sırbistan'dan Relja Ivkovic'i, çeyrek finalde İsrail'den Tom Paschovsky'i, yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi. 19 yaşındaki sporcu finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler 68 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İngiltere'den Jamie McIntosh'u, çeyrek finalde İtalya'dan Daniel Lo Pinto'yu, yarı finalde ise Danimarka'dan Tobias Hyttel'i mağlup ederek adını finale yazdırdı. Avrupa ve dünya şampiyonu sporcu finalde Macaristan'dan Omar Gergely Salim'a sakatlık yaşadığı maçta mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 49 kiloda tatamiye çıkan Merve Dinçel Kavurat, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İngiltere'de Jodie McKew'i, çeyrek finalde Danimarka'dan Jade Theresa Castillo'yu, yarı finalde Hırvatistan'dan Bruna Duvancic'i yenerek finale yükseldi. Avrupa ve dünya şampiyonu sporcu finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'a mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, ilk turda Portekiz'den Joana Costa Cardoso'yu, çeyrek finalde Çekya'dan Iveta Jirankova'yı, yarı finalde ise Almanya'dan Yanna Scheneider'i mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. 19 yaşındaki sporcu finalde dünya 1 numarası Fransa'dan Althea Laurin'e 2-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Para taekwondo

Erkekler K44 58 kiloda Türkiye'yi eden Ali Can Özcan, çeyrek finalde İspanya'dan Rachid El'i, yarı finalde bireysel sporcu Askhat Akmatov'u geçerek finale yükseldi. Finalde İsrail'den Asaf Yasur'a mağlup olan sporcu şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Kadınlar K44 47 kiloda tatamiye çıkan Nurcihan Ekinci, çeyrek finalde bir diğer sporcu Büşra Emire'yi yenerken, yarı finalde bireysel sporcu Dzhetsun-Sholbana Kara-Ool'a yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde 4 taekwondo ve 4 para taekwondocu madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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