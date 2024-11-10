Türk Takımları Challenger Kupası'nda İleri Gitti

Spor

Su topu Kadınlar Challenger Kupası mücadele eden 3 Türk takımından Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor adlarını bir üst tura yazdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Sırbistan Novi Sad'daki A Grubu'nda, Dalton Koleji'nin Çekya Strakonice'deki C Grubu'nda ve Galatasaray Zena'nın da Romanya Alba Iulia'daki D Grubu'nda mücadele ettiği organizasyonda elemeler bugünkü maçlarla tamamlandı.

Grubunu lider tamamlayan son şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra D Grubu'nda ikinciliği elde eden Galatasaray Zena adlarını son 8 takım arasına yazdırdı. C Grubu'nda 3. sırada kalan Dalton Koleji ise organizasyona veda etti.

Türk temsilcilerinin yanı sıra Otter Swimming (İngiltere), Blau Weiss Bochum (Almanya), Vojvodina (Sırbistan), Jadran Split (Hırvatistan), Zavk Mladost (Hırvatistan) ve Sporting Lizbon (Belçika) bir üst tura çıktı.