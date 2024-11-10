Türk Takımları Su Polosunda Başarıyı Sürdürüyor

Su topu Kadınlar Challenger Kupası eleme turunda Türk temsilcileri Galatasaray Zena, Dalton Koleji ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, üçüncü gün maçlarından galibiyetle ayrıldı.
D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Zena, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 15-10 mağlup etti.
C Grubu'nda yer alan Dalton Koleji, Çekya'nın Asten Johnson Strakonice takımını 11-8 yendi.
A Grubu'nda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Malta ekibi Sliema ASC'ye 23-2 üstünlük sağladı.
Üç Türk ekibi, bugün dördüncü gün müsabakalarına çıkacak.
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