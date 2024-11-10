Türk Takımları Su Polosunda Başarıyı Sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Türk Takımları Su Polosunda Başarıyı Sürdürüyor

Galatasaray Zena, Dalton Koleji ve İzmir B.B. galip gelerek bir sonraki tura yükselmek için oynayacak.

10.11.2024 01:46
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Su topu Kadınlar Challenger Kupası eleme turunda Türk temsilcileri Galatasaray Zena, Dalton Koleji ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, üçüncü gün maçlarından galibiyetle ayrıldı.

D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Zena, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 15-10 mağlup etti.

C Grubu'nda yer alan Dalton Koleji, Çekya'nın Asten Johnson Strakonice takımını 11-8 yendi.

A Grubu'nda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Malta ekibi Sliema ASC'ye 23-2 üstünlük sağladı.

Üç Türk ekibi, bugün dördüncü gün müsabakalarına çıkacak.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Takımları Su Polosunda Başarıyı Sürdürüyor - Son Dakika

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