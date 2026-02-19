Türk Takımlarının Avrupa Kupası Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
Türk Takımlarının Avrupa Kupası Rakipleri Belli Oldu

19.02.2026 13:07
Türk voleybol takımları Avrupa'da çeyrek finale yükseldi ve rakipleri belirlendi.

Erkek voleybolunda Avrupa kupalarında boy gösteren Türk takımlarının üst turlardaki rakipleri belli oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen Ziraat Bankkart, Asseco Resovia Rzeszow-Knack Roeselare eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesini bitirerek yoluna CEV Kupası'nda devam eden Galatasaray HDI Sigorta ise Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik ile eşleşti. Organizasyonda yer alan Fenerbahçe Medicana ise bugün oynayacağı Orion Stars maçında tur atlaması durumunda Slovenya ekibi ACH Volley Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde Romanya'nın SCM Zalau ekibini yenerek tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdıran Altekma ise İtalya temsilcisi Allianz Milano ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

Voleybol, Spor

13:16
