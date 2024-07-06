Türk Taraftarlar Hollanda Maçı Öncesi Yürüyüş Yaptı - Son Dakika
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Spor

Türk Taraftarlar Hollanda Maçı Öncesi Yürüyüş Yaptı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Hollanda ile yapacağı maç öncesinde binlerce Türk taraftarın katıldığı bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Yürüyüşte, taraftarlar Merih Demiral lehine tezahüratlarda bulunurken, milli takıma destek vermek için Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar kullanıldı. Ayrıca Filistin bayrakları da organizasyonda görüldü.

06.07.2024 18:57
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Hollanda ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Breitscheidplatz'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

Mehter takımının da yer aldığı yürüyüşte, taraftarlar UEFA tarafından Türkiye- Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral lehine de tezahüratlarda bulundu.

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar; Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

Organizasyonda Filistin bayraklarının da açıldığı görüldü.

Tezahüratların ardından yürüyüşe geçen taraftarlar, yaklaşık 2 saat sonra maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'na ulaştı.

Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

Bu arada birçok taraftarın, yürüyüş sırasında "bozkurt" işareti yaptığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Taraftarlar Hollanda Maçı Öncesi Yürüyüş Yaptı - Son Dakika

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