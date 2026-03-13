Türk teknik direktörden inanılmaz başarı! Rekor kırdı - Son Dakika
Türk teknik direktörden inanılmaz başarı! Rekor kırdı

13.03.2026 08:25
69 yaşındaki teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç, Zonguldakspor ile anlaşarak kariyerindeki 43'üncü imzayı attı ve Yılmaz Vural'ın rekorunu geride bıraktı.

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Mustafa Kemal Kılıç, kariyerinde bir rekora daha imza attı. 69 yaşındaki çalıştırıcı, Zonguldakspor ile anlaşarak teknik direktörlük kariyerindeki 43'üncü sözleşmesini yaptı.

YILMAZ VURAL'IN REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Futbolculuk döneminde Beşiktaş forması da giyen Mustafa Kemal Kılıç, Zonguldakspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayla birlikte tecrübeli teknik adam kariyerinde 43'üncü kez imza masasına oturdu. Kılıç, daha önce 41 kez teknik direktörlük sözleşmesi imzalayan Yılmaz Vural ile arasındaki farkı da açmış oldu.

26 FARKLI TAKIMI ÇALIŞTIRDI

TFF 3. Lig 3. Grup'ta play-off hedefi bulunan Zonguldakspor'un başına geçen Mustafa Kemal Kılıç, kariyeri boyunca 26 farklı takımı çalıştırdı.

Deneyimli teknik adam özellikle Adanaspor ve Şanlıurfaspor'da 7'şer kez görev aldı. Kılıç ayrıca Konyaspor, Kayserispor, Karşıyaka, Bucaspor, Gaziosmanpaşa ve Sarıyer başta olmak üzere birçok kulüpte teknik direktörlük yaptı.

