Türk Telekom: 71-76

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Burak Yılmaz (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 20, Yunus (x), Colson (xx) 8, M'Baye (xxx) 24, Mahir (xx), Tyus (xx) 8, Berkan (xx) 6, Can Korkmaz (x) 3, Burak Can (x) 2TÜRK TELEKOM: Clemmons (xxx) 12, Johnson (xxx) 13, Harrison (xxx) 9, Samet (xx) 2, Can Uğur (xx) 4, Perez (x) 2, Dawkins (xxx) 17, Erdi (x) 3, Berk (xxx) 8, Dorukhan (xx) 61'İNCİ PERİYOT: 11-23İLK YARI: 26-443'ÜNCÜ PERİYOT: 47-61

5 FAUL ALAN: Burak Can (39.46) (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, evinde Türk Telekom'a 76-71 mağlup oldu. İlk yarısını 18 sayı farkla mağlup tamamladığı karşılaşmada son dakikalarda farkı 1 sayıya kadar indiren yeşil-kırmızılı ekip, yenilgiye engel olamadı. Semih Erden ve Roll'ün ameliyat olduğu Karşıyaka'da dizinde sakatlık bulunan Blackmon'da forma giyemedi. Bu sonuçla ligde Kaf-Kaf 13 maçta 4'üncü yenilgisini alırken, Telekom 5 galibiyete ulaştı.

İlk periyotta çok kötü bir atış yüzdesiyle oynayan Pınar Karşıyaka'nın üst üste hücumlardan boş dönmesiyle öne geçen Türk Telekom, Harrison ve Dawkins'in 3 sayılık basketleriyle farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Ev sahibinden Tyus'un sayılarıyla ilk 10 dakikada 23-11 konuk ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyotta Karşıyaka'nın farkı azaltma çabalarına isabetli dış atışlarla yanıt veren Telekom, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. Dawkins'in son saniye basketiyle ilk yarı 18 sayı farkla, 44-26 Türk Telekom üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta Karşıyaka, M'Baye, Taylor ve Can Korkmaz'la oyuna ortak olmaya çalışsa da dördüncü periyoda Türk Telekom 61-47 önde başladı. Son periyotta iyi savunmayla rakibine 6 dakika boyunca yalnız 2 sayı şansı tanıyan Pınar Karşıyaka, farkı 4 sayıya indirdi. Taylor'un bitime 1 dakika 46 saniye kala uzak mesafeli üçlüğüyle skor 66-67'ye geldi. Clemmons, bu hücumun ardından 3 sayılık basketle takımını yeniden 4 sayı farkla öne geçirip farkın kapanmasına izin vermedi. Son anlarda hata yapmayan konuk ekip salondan 76-71 galip ayrıldı.

- İzmir