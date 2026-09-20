Türk Telekom, Ankara'da Maroussi'yi 85-76 yenerek Yalçın Efe Turnuvası'nı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Telekom, Ankara'da Maroussi'yi 85-76 yenerek Yalçın Efe Turnuvası'nı kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda oynanan 6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nın kapanış maçında Maroussi'yi 85-76 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvadaki ilk maçta Aliağa Petkimspor'u 73-70 yenen Türk Telekom, organizasyonu ödül töreniyle noktaladı.

Türk Telekom, 6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nın kapanış maçında Yunanistan'ın Maroussi takımını 85-76 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve sezon öncesi hazırlık kapsamında düzenlenen organizasyonun ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 73-70 yenmeyi başaran Türk Telekom, turnuvayı da birincilikle tamamladı.

Turnuvanın diğer maçında Aliağa Petkimspor, Maroussi'yi 73-61 mağlup etmişti.

Organizasyon, ödül töreni ve madalya takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Türk TelekomYalçın EfeAnkaraSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar için çatıya çıktı, polis ikna etmeye çalışırken sızdı kaldı İntihar için çatıya çıktı, polis ikna etmeye çalışırken sızdı kaldı
Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme İsrail imzayı attı Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! İsrail imzayı attı
Rize’de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat Rize'de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat
Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı
Samandağ’da yaralı bulunan sokak köpeğine ateş eden kişi belirlendi Evinde arama yapıldı Samandağ'da yaralı bulunan sokak köpeğine ateş eden kişi belirlendi! Evinde arama yapıldı
Oğuzhan Koç’a konserde ilginç hediye Şaşkınlığını gizleyemedi Oğuzhan Koç'a konserde ilginç hediye! Şaşkınlığını gizleyemedi
20:15
Almanya’da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanı oluyor
Almanya'da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanı oluyor
20:12
Fon soruşturması genişliyor İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Fon soruşturması genişliyor! İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
19:59
Fon soruşturmasında dev para trafiği: Pusula Holding yöneticilerinden İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euroluk transferler
Fon soruşturmasında dev para trafiği: Pusula Holding yöneticilerinden İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euroluk transferler
19:05
Canlı anlatım: Diyarbakır’da goller üst üste, Beşiktaş’a şok
Canlı anlatım: Diyarbakır'da goller üst üste, Beşiktaş'a şok
18:50
Vedat Muriqi’den resital Fenerbahçe’den Eyüpspor’a karşı tarihi fark
Vedat Muriqi'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark
18:08
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 20:24:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Türk Telekom, Ankara'da Maroussi'yi 85-76 yenerek Yalçın Efe Turnuvası'nı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement