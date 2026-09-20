Türk Telekom, Ankara'da Maroussi'yi 85-76 yenerek Yalçın Efe Turnuvası'nı kazandı

Türk Telekom, Ankara'da Maroussi'yi 85-76 yenerek Yalçın Efe Turnuvası'nı kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda oynanan 6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nın kapanış maçında Maroussi'yi 85-76 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvadaki ilk maçta Aliağa Petkimspor'u 73-70 yenen Türk Telekom, organizasyonu ödül töreniyle noktaladı.
Türk Telekom, 6. Türk Telekom Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nın kapanış maçında Yunanistan'ın Maroussi takımını 85-76 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.
Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve sezon öncesi hazırlık kapsamında düzenlenen organizasyonun ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 73-70 yenmeyi başaran Türk Telekom, turnuvayı da birincilikle tamamladı.
Turnuvanın diğer maçında Aliağa Petkimspor, Maroussi'yi 73-61 mağlup etmişti.
Organizasyon, ödül töreni ve madalya takdimiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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