Türk Telekom Aris Midea ile Kapışıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 11. haftasında yarın sahasında Yunan temsilcisi Aris Midea'yı ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 19.30'da başlayacak.
Başkent temsilcisi organizasyonda beşer galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Yunan temsilcisi ise 2 galibiyet 8 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.
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