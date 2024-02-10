Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji'ni 92-90 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji'ni 92-90 mağlup etti

Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji\'ni 92-90 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom, normal süresi 81-81 berabere biten maçta Bahçeşehir Koleji'ni 92-90 mağlup etti. Maçta Türk Telekom'un en skorer oyuncusu 27 sayıyla Wallace oldu.

10.02.2024 15:47
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kaan Büyükçil, Semih Vural, Fatih Güler

Bahçeşehir Koleji: Cavanaugh 15, Boutsiele 11, Bouteille 26, Scrubb 16, Muhammed Baygül 13, Egehan Arna 3, Arca Tülüoğlu 4, Egemen Güven 2, Can Maxim Mutaf

Türk Telekom: Wallace 27, Enoch 12, İsmail Cem Ulusoy 10, Yiğitcan Saybir 6, Palmer 3, Okben Ulubay 22, Jones 3, Selim Şav 3, Brown 3, Boran Güler 3

1. Periyot: 20-17

Devre: 46-31

3. Periyot: 65-56

Normal süre: 81-81

Beş faulle oyundan çıkanlar: 41.04 Okben Ulubay, 40.46 Yiğitcan Saybir

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom, normal süresi 81-81 berabere biten maçta Bahçeşehir Koleji'ni 92-90 mağlup etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji'ni 92-90 mağlup etti - Son Dakika
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