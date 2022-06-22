Sestina, geçen yıl ligde çıktığı 30 maçta 9.8 sayı, 4.4 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı. ABD'li oyuncu, 3 sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı yüzde 45.5'lik isabetle de etkili bir istatistiğe imza attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Türk Telekom Basketbol Takımı, ABD'li forvet Sestina'yı transfer etti - Son Dakika

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