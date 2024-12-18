BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında B Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 80-74 yendi.
Arena Stozice'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-19 üstün tamamlayan Türk Telekom, soyunma odasına da 48-38 önde gitti. Final periyoduna 65-60 önde giren Ankara temsilcisi, parkeden 80-74 galip ayrıldı.
Başkent ekibi, bu sonuçla grubundaki 7. galibiyetini elde etti.
Son Dakika › Spor › Türk Telekom, Cedevita Olimpija'yı Yenerek 7. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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