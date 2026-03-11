Türk Telekom, Çeyrek Finale Odaklanıyor - Son Dakika
Türk Telekom, Çeyrek Finale Odaklanıyor

11.03.2026 23:37
Başantrenör Erdem Can, BAXI Manresa'yı yenerek çeyrek finale hazırlık sürecine girdiklerini belirtti.

Basketbol BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda İspanyol kulübü BAXI??????? Manresa'yı eleyen Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, yalnızca bir maç kazandıklarını, artık haftaya oynanacak çeyrek finale odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Can, maça iyi hazırlanmalarını sağlayan antrenör ekibine teşekkür ederek "Rakibimizin yüksek tempoyla oynadığını biliyorduk ve bu tempoya kendimizi hazırlamaya çalıştık. Aslında o konuda iyi iş yaptık ama verdiğimiz 19 hücum ribaundu maçın içinde kalmalarını sağladı. Günün sonunda bir maç kazandık ve haftaya oynayacağımız maça, doğru şekilde, bir an evvel hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Can, çeyrek finalde karşılaşacakları İsrail ekibi Hapoel Midtown Jerusalem hakkında ise "Hapoel Jerusalem ligin en kuvvetli takımlarından biri. Zaten grubunu birinci bitirerek de bunu gösterdi. Çok sert basketbol oynayan, topu iyi paylaşan, atletik bir takım. Bu bir haftalık süreçte en iyi hazırlığı yapmamız gerekiyor ama ondan önce cumartesi oynayacağımız Karşıyaka maçı var. O konuda bir an evvel konsantre olup önce o maçı geçmeli, ondan sonra çarşamba gününe odaklanmalıyız." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

