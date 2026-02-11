Türk Telekom, Chemnitz'i 79-62 Yenerek Finale Yükseldi - Son Dakika
Türk Telekom, Chemnitz'i 79-62 Yenerek Finale Yükseldi

11.02.2026 21:22
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda NINERS Chemnitz'i 79-62 yenerek 8'li finalde mücadele edecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Manuel Attard (İtalya), Franko Gracin (Hırvatistan)

Türk Telekom: Devoe 2, Emircan Koşut 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Trifunovic 13, Simonovic 7, Alexander 6, Allman 14, Smith 14, Bankston, Usher 9, Berkan Durmaz 8, Ata Kahraman

NINERS Chemnitz: Sibande 6, Davis Jr. 8, Newman 13, Bedime 12, Minchev 9, Yebo 14, Uguak, Schakel, Kellig

1. Periyot: 20-17

Devre: 34-36

3. Periyot: 56-52

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 18. ve son haftasında Türk Telekom, Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz'i 79-62 yendi.

Bu sonuçla grubu 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle tamamlayan başkent ekibi, organizasyonda 8'li final turunda mücadele edecek.

Maç, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlarken ilk 4 dakika konuk ekibin 9-8 üstünlüğüyle geçildi. Takımların sayı bulmakta zorlandığı orta bölümün ardından Türk Telekom, Smith'in üç sayılık basketiyle 13-12 öne geçti. Kalan bölümde hücumda etkisini artıran Türk Telekom, ilk çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

İkinci periyoda başkent ekibi Smith'in üçlüğüyle başlasa da NINERS Chemnitz, 8 sayılık seriyle 25-23 öne geçti. Türk Telekom, devre arasına 4 dakika 55 saniye kala Usher ile farkı 3'e (28-25) çıkardı. Kalan dakikalarda hücumda üstünlük kuran NINERS Chemnitz, soyunma odasına 36-34 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Newman'ın üçlüğüne Simonovic ve Trifunovic'in sayılarıyla karşılık veren Türk Telekom, 42-39'luk skorla yeniden öne geçti. Savunmada ve hücumda rakibiyle dengeyi kuran Türk Telekom, son 10 dakikaya 4 sayılık avantajla 56-52 üstün gitti.

Son periyotta rakibine hem oyunda hem de skorda üstünlük kuran Türk Telekom, karşılaşmadan 79-62 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Türk Telekom, Chemnitz, Spor

