Türk Telekom Hapoel Midtown'la Karşılaşıyor
Türk Telekom Hapoel Midtown'la Karşılaşıyor

17.03.2026 11:43
Başantrenör Erdem Can, Hapoel Midtown'un gücünü vurgularken, takımdan en iyi performansı bekliyor.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalindeki rakipleri İsrail ekibi Hapoel Midtown'ın gücüne dikkati çekerken, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdi.

BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde yarın İsrail'in Hapoel Midtown takımı ile karşılaşacak Türk Telekom'da başantrenör Can, AA muhabirine, Sırbistan'da tarafsız sahada oynanacak karşılaşmayı değerlendirdi.

Hapoel Midtown'ın şampiyon adaylarından biri olduğunu aktaran Can, şunları söyledi:

"Çok fizikli ve kuvvetli bir takıma sahipler. Hem bireysel yeteneklere hem de üst seviye tecrübesi olan oyunculara sahipler. Açıkçası çok zor bir maç bizi bekliyor. Onların fizikselliğine cevap verebilmek çok önemli. Biz üç günde bir maç yapıyoruz ama onlar son müsabakalarını 22 Şubat tarihinde oynadılar. Dolayısıyla o tarihten beri aslında maç yapmadan bizi bekliyorlar. Bunun hem artıları hem de negatif tarafları var. Maç ritminde kalmak önemli bir avantaj. Maç oynayarak bu süreçleri geçtiğiniz zaman, takım beraber kalıp maç ritmini yakalamış oluyor. Ancak öbür taraftan da tabii fiziksel güce sahip olmak böyle tek maçlarda çok önemli. O anlamda da rakibimizin bir avantajı olacaktır."

"Amacımız o an yapabileceğimizin en iyisini yapmak"

Hedeflerini gün gün belirlediklerinin altını çizen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye Kupası'nda yarı final oynayarak hedeflerimizden birini bir noktada bitirmiş olduk. Diğer bütün yarışmalarda da hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem BKT Avrupa Kupası'nda hedefimiz; her geçen maçı, her geçen turu daha iyi oynayabilmek, hem Ankara'da temsil ettiğimiz basketbolseverleri hem de ülkemizi, doğru mücadeleyi vererek gururlandırmak. O mücadele bizi nereye götürürse, amacımız o an yapabileceğimizin en iyisini yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Tarafsız sahada oynanacak karşılaşmada atmosferin farklı olacağını dile getiren Can, "Hem Ankara'daki basketbolseverlerin hem de bizi orada ülkemizi temsil eden, bir takım olarak gören herkesin bütün enerjisini bize göndermesini istiyoruz. Ülkemizi yarı finalde temsil edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:52
İBB davasında 6. gün İtirafçı, “Vali Gül“ iddiasından 180 derece döndü
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
