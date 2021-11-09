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Türk Telekom, İspanya deplasmanında - Son Dakika

Türk Telekom, İspanya deplasmanında

09.11.2021 09:53
Türk Telekom, İspanya deplasmanında

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın İspanya'da Joventut Badalona'yla karşılaşacak.

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın İspanya'da Joventut Badalona'yla karşılaşacak.

Palau Olimpic de Badalona'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

İlk 3 maçında sahasında Metropolitans 92 ile Slask Wroclaw'ı yenip, deplasmanda Partizan'a kaybeden mavi-beyazlılar, 10 takımlı grupta 6. sırada yer alıyor.

Joventut Badalona da ilk 3 maçından 2 galibiyet çıkardı. İspanyol ekibi averajla 3. sırada bulunuyor.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk Telekom, İspanya deplasmanında - Son Dakika Spor


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