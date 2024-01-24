 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Telekom, Lietkabelis'i 88-73 yenerek play-off umudunu sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Telekom, Lietkabelis'i 88-73 yenerek play-off umudunu sürdürdü

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. haftasında Türk Telekom, Litvanya ekibi Lietkabelis'i 88-73 yendi. Türk Telekom, maçı 15 sayı farkla kazanarak play-off umudunu sürdürdü.

Türk Telekom, Lietkabelis\'i 88-73 yenerek play-off umudunu sürdürdü
24.01.2024 - 22:11,  Güncelleme: 22:12
Abone Ol

Salon: Ankara

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Maxime Boubert (Fransa), Guido Giovannetti (İtalya)

Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy, Wallace 31, Palmer 20, Yiğitcan Saybir 13, Jones 13, Brown 5, Okben Ulubay 6, Troy Selim Şav

Lietkabelis: Bickauskis 14, Lipkevicius 7, Maldunas 9, Sirvydis 18, Bircevic 7, Lelevicius 3, Slavinskas 2, Varnas 9, Popovic 4

1. Periyot: 19-16

Devre: 44-36

3. Periyot: 59-60

Beş faulle oyundan çıkan: 39.57 Yiğitcan Saybir (Türk Telekom)

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. haftasında Türk Telekom, Litvanya ekibi Lietkabelis'i 88-73 yendi.

Maça iki takımda karşılıklı sayılar atarak başlarken, mücadelenin ilk 5 dakikası Türk Telekom'un 12-8 üstünlüğüyle geçildi. Geri kalan dakikalarda potasını daha iyi savunan Türk Telekom, ilk periyodu 19-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Okben Ulubay ve Yiğitcan Saybir'le pota altından sayılar bulan Türk Telekom, boyalı alanda rakibine sert savunma uygulamaya devam ederken, mücadelenin 15. dakikasını 11 sayı farkla 34-23 önde geçti. Bu dakikadan sonra 6-0'lık seri bulan Lietkabelis, farkı 5 sayıya (34-29) kadar indirdi. Rakibin hatasını iyi değerlendiren ve geçiş hücumlarıyla farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Türk Telekom, soyunma odasına 44-36 önde gitti.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Lietkabelis, yüzdeli atışlarıyla aradaki 27. dakikada 8 sayılık farkı kapatarak maç başından beri ilk kez öne geçti: 49-50. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, üçüncü çeyrek, Lietkabelis'in 60-59 üstünlüğüyle bitti.

Final periyoduna rakibine katı savunma yaparak başlayan Türk Telekom, üç dakikada rakibine sadece iki sayı imkanı tanıdı. Mücadelenin 35. dakikası Türk Telekom'un 68-64 üstünlüğüyle geçildi. Maçın sonunu daha iyi oynayan Türk Telekom, mücadeleyi 15 sayı farkla 88-73 kazandı.

Bu sonuçla play-off umudunu sürdüren Türk Telekom, 31 Ocak'ta sahasında Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg'u ağırlayacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türk Telekom, basketbol, Litvanya, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom, Lietkabelis'i 88-73 yenerek play-off umudunu sürdürdü - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 06:18:50. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Telekom, Lietkabelis'i 88-73 yenerek play-off umudunu sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement