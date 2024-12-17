Türk Telekom Slovenya'da Cedevita ile Mücadele Edecek

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. haftasında yarın deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.???????
Başkent Lübliyana'daki Stozice Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.
Başkent ekibi, organizasyonda 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Slovenya temsilcisi ise 7 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.
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