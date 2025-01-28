Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 17. haftasında yarın sahasında İtalyan temsilcisi Umana Reyer'i ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 19.30'da başlayacak.
Başkent ekibi, organizasyonda 9 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Aynı mağlubiyet ve galibiyet sayısına sahip İtalya temsilcisi ise 7. sırada yer alıyor.
Türk Telekom, ilk yarıda deplasmanda oynanan maçta rakibini 75-67 yenilmişti.
Son Dakika › Spor › Türk Telekom, Umana Reyer ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?