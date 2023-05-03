EuroCup finaline giden Türk Telekom sporcularını taşıyan otobüs şoföründen şok hareket! Takım koçu hastanelik oldu - Son Dakika
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EuroCup finaline giden Türk Telekom sporcularını taşıyan otobüs şoföründen şok hareket! Takım koçu hastanelik oldu

03.05.2023 16:32

EuroCup finalinde İspanya temsilcisi Gran Canaria ile karşılaşacak Türk Telekom, maç öncesi İspanya'da skandal bir muameleye maruz kaldı. Genel menajer Önder Külçebaş yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki otobüs şoförü bize şehir turu attırdı. 10 dakikalık yol, 40 dakika sürdü. İdmana geç kalıyorduk. O sırada radyonun sesini açmaya başladı, sesi kısmasını rica ettik. Hocamız kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hoca kafasını cama çarparak boynunu incitti." ifadelerini kullandı.

EuroCup finalinde Gran Canaria ile karşılaşacak Türk Telekom, İspanya'da kaza geçirdi. Konuya ilişkin TRT Spor'a konuşan genel menajer Önder Külçebaş, kendilerini taşıyan otobüsün şoförünün skandal davranışını anlattı.

"BİLEREK FRENE BASTI"

Öndre Külçebaş yaptığı açıklamada, "Koçumuz yine takımın başında olacak, maça çıkacak. Ama ne yazık ki otobüs şoförünün bize şehir turu attırması, 10 dakikalık yol, 40 dakika sürdü. İdmana geç kalıyorduk. O sırada radyonun sesini açmaya başladı, sesi kısmasını rica ettik. Hocamız kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hoca kafasını cama çarparak boynunu incitti. Şu anda boyunlukla idman yaptırdı. Buradan da acil bir şekilde sedyeyle hastaneye götürülecek. EuroCup ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama burada ne yazık ki art niyet var. Bunun sorumlusu hesap vermek zorunda. Bunun için çalışıyoruz şu anda. Ama umarız en başta hocamız sağlıklı olsun." dedi.

"SAVAŞMAK İÇİN MAÇ SAATİNDE HAZIR OLACAĞIZ"

Taraftara da seslenen Külçebaş, "Bizim için en büyük şey onların duaları, lütfen dualarını ve pozitif enerjilerini bize göndersinler. Ankara'daki taraftarımızdan rica ediyorum, Ankara Spor Salonu'na gelip bizi desteklesinler. Biz maça konsantre olacağız. Savaşmak için maç saatinde hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Erdem Can
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Gran Canaria, Türk Telekom, Erdem Can, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroCup finaline giden Türk Telekom sporcularını taşıyan otobüs şoföründen şok hareket! Takım koçu hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: EuroCup finaline giden Türk Telekom sporcularını taşıyan otobüs şoföründen şok hareket! Takım koçu hastanelik oldu - Son Dakika
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