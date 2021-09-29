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Türk Telekom'un milli sporcuları Hırvatistan'dan 2 altın madalyayla döndü - Son Dakika

Türk Telekom'un milli sporcuları Hırvatistan'dan 2 altın madalyayla döndü

29.09.2021 09:45
Türk Telekom'un milli sporcuları Hırvatistan'dan 2 altın madalyayla döndü, System.String[]

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü'nün Badminton sporcuları, Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde düzenlenen 'U15 8th Li-ning Zagreb Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası'nda iki altın madalya kazandı.

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü'nün Badminton sporcuları, Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde düzenlenen 'U15 8th Li-ning Zagreb Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası'nda iki altın madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 'U15 8th Li-ning Zagreb Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü milli sporcularından Aleyna Korkut ve Nisanur Çimen altın madalya kazandı.

İKİ ALTIN MADALYA

Aleyna Korkut, 64 sporcunun mücadele ettiği Tek Kadınlar Kategorisi'nde birlikte finale kaldığı Ukraynalı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Çift Kadınlar Kategorisi'nde ise 32 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda finale kalan Nisanur Çimen ve Aleyna Korkut, Macar rakiplerini geride bırakarak Türkiye'ye ikinci altın madalyayı getirdi.

Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor.


Altın Madalya, Türk Telekom, Hırvatistan, Badminton, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türk Telekom'un milli sporcuları Hırvatistan'dan 2 altın madalyayla döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türk Telekom'un milli sporcuları Hırvatistan'dan 2 altın madalyayla döndü - Son Dakika
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