Türk Yelkenciler İtalya'da Üçüncülük Elde Etti

Spor

İtalya'da düzenlenen Gençler Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, iki üçüncülük elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Garda Gölü'nde yapılan organizasyonda milli yelkencilerden Derin Atakan (Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi), "formula kite" kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcuları Zeynep Ela Köy-Zeynep Çaçur ikilisi de 420 kadınlar sınıfında dünya üçüncüsü oldu.