Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı - Bitiş noktasında gerçekleşen kazada bazı sporcular yaralandı - Son Dakika
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Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı - Bitiş noktasında gerçekleşen kazada bazı sporcular yaralandı

04.09.2022 15:20
Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı - Bitiş noktasında gerçekleşen kazada bazı sporcular yaralandı

Turkcell GranFondo Serisi'nde, 30'dan fazla ülkeden 2 bine yakın amatör ve profesyonel bisikletseverin katıldığı ikinci sezonun son yarışı İzmir'de yapıldı.

Turkcell GranFondo Serisi'nde, 30'dan fazla ülkeden 2 bine yakın amatör ve profesyonel bisikletseverin katıldığı ikinci sezonun son yarışı İzmir'de yapıldı.

"Sürdürülebilir bir dünya için pedalla" sloganıyla gerçekleştirilen Turkcell İzmir GranFondo bisiklet yarışı, 62 ve 111 kilometrelik kısa ve uzun iki parkurdan oluştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yarışta Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçen katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu.

Turkcell GranFondo İzmir'de, görme engelli bisikletçiler de önde yön göstericinin olduğu tandem (ikili) bisikletleriyle yarışarak bu heyecana ortak oldu.

Bitiş noktasına yaklaşık 20 metre mesafede gerçekleşen kazada bazı sporcular yaralandı.

Organizasyonla spora teşvikin artması, çevresel sürdürülebilirlik, obeziteyle mücadele, engelli bireylerin toplumda yer alması, atıkların geri dönüşümü, sürdürülebilirlik farkındalığının yanı sıra bisikletin spor ve sağlık açısından yeri, trafikte bisiklete olan saygınlığı artırma, çevreci bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını hayata geçirme gibi konuların önemi vurgulanması hedeflendi.

Yarışın sonunda uzun parkurda erkeklerde, Gökhan Uzuntaş birinci, Ahmet Eren ikinci, Emre Ural üçüncü oldu.

Kadınlarda Sevcan Alper birinci, Züleyha Dikbaş ikinci, Neriman Neydan Elden Köşker üçüncü sırada yer aldı.

Kısa parkuru ise erkeklerde Nurettin Emre Oruç birinci, Murat Uslu ikinci, Şevket Özer üçüncü sırada tamamladı.

Kadınlarda ise Kübra Nur Pınarak birincilik, Meltem Kılıç ikincilik, Aylin Yüce üçüncülük elde etti.

Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar AA muhabirine Turkcell olarak her zaman Türk sporuna destek verdiklerini belirterek bugün bütün bisikletseverlerin sürdürülebilir bir dünya için pedallarını çevirdiğini söyledi.

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Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Cumhuriyet Meydanı, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı - Bitiş noktasında gerçekleşen kazada bazı sporcular yaralandı - Son Dakika

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