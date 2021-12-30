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TURKSPORU'ndan 2021'de madalya rekoru - Son Dakika

TURKSPORU'ndan 2021'de madalya rekoru

30.12.2021 10:17
TURKSPORU'ndan 2021'de madalya rekoru

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğundaki atletizm, yüzme ve bedensel engelli sporlar, 2021 yılını önemli başarılarla tamamladı.

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğundaki atletizm, yüzme ve bedensel engelli sporlar, 2021 yılını önemli başarılarla tamamladı. 3 branşta ay-yıldızlı sporcular; 190'ı altın, 152'si gümüş, 144'ü bronz olmak üzere toplam 486 madalyaya ulaştı. Yılın son günlerinde ise yüzmede Emre Sakçı, kısa kulvar 50 metre kurbağalamada 25 saniyenin altına inen tarihteki ilk sporcu olarak dünya rekoruna imza attı. Ampute Milli Futbol Takımı'nın üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olduğu 2021'de atletizmde Eda Tuğsuz da Olimpiyat 4.'sü olarak tarihe geçti.

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğundaki atletizm, yüzme ve bedensel engelli sporlar, 2021 yılında başarıdan başarıya koştu. Milli sporcular, uluslararası arenada atletizmde 141, yüzmede 198, bedensel engelli sporlarında ise 147 olmak üzere toplamda 486 madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Atletizmde 88 Türkiye rekoru kırıldı

Türkiye, atletizmde başarılı bir yılı geride bıraktı. Pandemi nedeniyle bir sene ertelenen Olimpiyat Oyunları'na 25 kişilik tarihin en kalabalık ikinci kafilesiyle katılan Türkiye atletizmi, 6 sporcusu ile finallerde yarıştı. Türkiye ciritinin en önemli isimlerinden biri olan Eda Tuğsuz, Tokyo'daki oyunlarda 4'üncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Necati Er, Ruhi Sarıalp'ten bu yana (1948) üç adım atlamadaki ilk Türk finalist olurken, Ersu Şaşma tarihte ilk kez sırıkla atlamada olimpiyat finaline kalan Türk unvanını aldı. 2021 sezonu içinde salon ve açık havada toplam 88 Türkiye rekoru yenilendi. Kırılan rekorların 10'u en az 20 yıllık geçmişe sahipti.

Atletizmde Türkiye Milli Atletizm Takımları, 2021'de katıldıkları şampiyonalarda 141 madalya elde ettiler. Bu madalyaların 51'i altın, 45'i gümüş, 45'i ise bronz madalya olarak gerçekleşti.

Havuzdan 198 madalya çıktı

Türkiye, 2021 yılında havuzda da büyük başarılara imza attı. 2021 sezonunda milli yüzücüler; uluslararası organizasyonlarda 87'si altın, 56'sı gümüş, 55'i bronz olmak üzere toplam 198 madalya kazandı. Madalyaların yanı sıra geçen sene dünya 5'incisi ve Avrupa 2'ncisi olan ve tarihin en iyi 9'uncu derecesini elde eden Emre Sakçı, adını tarihe bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Kısa kulvarda 50 metre kurbağalama mücadelesinde yer alan Emre Sakçı, 2021'in sonunda elde ettiği 24.95'lik derecesiyle 25 saniyenin altına inen tarihteki ilk sporcu oldu ve dünya rekorunu da kırdı.

Engelli branşlarda toplam 147 madalya

Turkcell'in ana sponsorluğunu yürüttüğü Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu da 2021 yılında ülkemize madalyalar hediye etti. Uluslararası organizasyonlarda bu sene 52 altın madalya alan bedensel engelli milli sporcular, ayrıca 51 gümüş ve 44 bronz madalya topladı.

Tokyo'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda Abdullah Öztürk'ün masa tenisinde aldığı altın madalyanın yanı sıra toplam 10 kez kürsüye çıkan milli sporcuların başarıları, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'yla devam etti. Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste 2'nci kez Avrupa Şampiyonu olurken; Zübeyde Süpürgeci, Muhammet Khalvandi ve Muhsin Kaedi de Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan altın madalya ile ayrıldılar. Miray Ulaş ise yelken branşında Hansa 303 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk bronz madalyasını kazandırdı. - İSTANBUL

TURKSPORU'ndan 2021'de madalya rekoru
TURKSPORU'ndan 2021'de madalya rekoru

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Engelli, Tokyo, Milli, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TURKSPORU'ndan 2021'de madalya rekoru - Son Dakika Spor


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