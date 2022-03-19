Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

19.03.2022 18:36
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftası yapılan maçlarla başladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftası yapılan maçlarla başladı.

Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget- Fenerbahçe: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-1207 Antalyaspor Kadın FK: 0-1

Altay- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-7

B Grubu:

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Bitexen Sivasspor Kadın FK: 0-1

Konak Belediyespor- Çaykur Rizespor: 1-1

Wulfz Fatih Karagümrük-Dudullu: 2-0

ALG Spor- Trabzonspor: 3-0

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Konak Belediyespor, Fatih Karagümrük, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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