Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftası yapılan maçlarla başladı.
Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget- Fenerbahçe: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-1207 Antalyaspor Kadın FK: 0-1
Altay- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-7
B Grubu:
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Bitexen Sivasspor Kadın FK: 0-1
Konak Belediyespor- Çaykur Rizespor: 1-1
Wulfz Fatih Karagümrük-Dudullu: 2-0
ALG Spor- Trabzonspor: 3-0
Kaynak: AA
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