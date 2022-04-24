Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

24.04.2022 16:12
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Altay- Fenerbahçe: 0-11

Fatih Vatanspor- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-0

Kocaeli Bayan FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-3

Ataşehir Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-2

Hatayspor- Kireçburnu: 2-2

Beşiktaş Vodafone- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor: 3-5

B Grubu:

ALG Spor- Galatasaray Hepsiburada: 5-1

Trabzonspor-Bitexen Sivasspor: 2-0

Yukatel Kayseri Kadın FK- Çaykur Rizespor: 1-0

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Dudullu: 2-0

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-5

Konak Belediyespor-Hakkarigücü: 1-0

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika


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