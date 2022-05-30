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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

30.05.2022 20:44
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ALG Spor, deplasmanda Beşiktaş Vodafone'u 2-0 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ALG Spor, deplasmanda Beşiktaş Vodafone'u 2-0 yendi.

Ligde A Grubu'nda normal sezonu ikinci tamamlayan Beşiktaş, play-off çeyrek finalinde Konak Belediyespor'u 2 maç sonunda geçerek yarı finale geldi. B Grubu'nda normal sezonu lider tamamlayan ALG Spor ise çeyrek finalde Bitexen 1207 Antalyaspor'u eleyerek yarı finalist oldu.

Yarı finalin Vodafone Park'ta oynanan ilk maçını Gaziantep temsilcisi, 12. dakikada Ruth Monique Kipoyi ve 68. dakikada Mariem Houij'n attığı gollerle 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Haziran Pazar günü Gaziantep'teki Batur Stadı'nda yapılacak. Tur atlayacak takım, Wulfz Fatih Karagümrük- Fenerbahçe eşleşmesinin kazananıyla şampiyonluk maçına çıkacak.

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Kaynak: AA

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