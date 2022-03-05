Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0 - Son Dakika
Üye Girişi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0

05.03.2022 14:47
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 13. hafta maçında Trabzonspor'u konuk eden Konak Belediyespor, rakibini 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 13. hafta maçında Trabzonspor'u konuk eden Konak Belediyespor, rakibini 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 13. hafta maçında İzmir ekibi Konak Belediyespor, Trabzonspor'u konuk etti. İzmir Atatürk Stadı 1 Nolu yan sahada oynanan mücadele, Konak Belediyespor'un ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 tamamlandı. Bu sonuçla Konak Belediyespor puanını 23'e çıkarırken, Trabzonspor ise 9 puanda kaldı. - İZMİR

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0

YORUMLAR
500
Trabzonspor'un eski başkanları, TSYD Trabzon Dergisi'ne şampiyonluk yarışını değerlendirdi Trabzonspor'un eski başkanları, TSYD Trabzon Dergisi'ne şampiyonluk yarışını değerlendirdi Sivasspor 4 takviye yaptı Sivasspor 4 takviye yaptı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Konak Belediyespor, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0 - Son Dakika


Son Dakika
14:54 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ne kadar sürer bilemem ama Ukrayna bu savaşı kazanabilir!
14:39 14 yıllık evlilik bitiyor! Güzide Duran ve Adnan Aksoy'dan kötü haber!
14:38 Rus bombardıman bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:21 Savaşın şiddeti artıyor! Görüntüler Ukrayna ordusunu vurduğu Rus zırhlı araçlarından
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 15:01:03. #1.12#
SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement