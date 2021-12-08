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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kura çekimi yarın yapılacak - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kura çekimi yarın yapılacak

08.12.2021 11:37
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kura çekimi yarın yapılacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde kura çekimi yarın yapılacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde kura çekimi yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.00'de başlayacak.

Kura çekimine TFF ve Turkcell yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak.

-12'şer takımlı 2 grup

Toplam 24 takım ile ilk kez düzenlenecek Süper Lig'de normal sezon müsabakaları 12'şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 haftada oynanacak. Normal sezon maçları sonrasında play-off ve play-out karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak.

Süper Lig'de ilk hafta maçları 18-19 Aralık'ta yapılacak. Devre arası 13-24 Şubat 2022 olacak ligde normal sezon 4 Mayıs 2022'de sona erecek.

Ligde play-off ve play-out'lar 12-13 Mayıs 2022'da başlayacak ve final 11 Haziran 2022'de oynanacak.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Spor Toto Süper Lig, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kura çekimi yarın yapılacak - Son Dakika Spor


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