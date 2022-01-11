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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlıyor - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlıyor

11.01.2022 11:02
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1 maç haricinde 5. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A ve B gruplarında müsabaka programı şöyle:

A Grubu

Yarın:

12.00 Kocaeli Bayan FK- Karadeniz Ereğli Belediyespor (Hisareyn)

12.00 Ataşehir Belediyespor- Hatayspor (Yenisahra)

12.00 Fatih Vatanspor- Fenerbahçe (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Amedspor)

12.00 Altay-1207 Antalyaspor (Gaziemir)

14.00 Beşiktaş Vodafone- Kireçburnu (Gebze Alaettin Kurt)

B Grubu

Yarın:

12.00 Hakkarigücü- Fatih Karagümrük (Merzan)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurdu- Galatasaray Hepsiburada (Muharrem Gülergin)

12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı- Çaykur Rizespor (Millet Bahçesi 19 Mayıs)

12.00 Trabzonspor-Dudullu (Ahmet Suat Özyazıcı)

12.00 ALG Spor- Kayseri Kadın FK (Batur)

19 Ocak Çarşamba:

12.00 Konak Belediyespor-Bitexen Sivasspor (Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha)

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Hatayspor, Futbol, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlıyor - Son Dakika
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