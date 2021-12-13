Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta programı açıklandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk hafta maç programı belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın perdesi 18 Aralık Cumartesi günü açılacak.
A ve B Grubu'nda toplam 24 takımın yer alacağı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon 22 hafta sürecek. Gruplarında ilk 4 sırayı elde eden takımlar play-off, son 4 sırayı alan ekipler ise play-out mücadelesi verecek.
Ligde ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
A Grubu
18 Aralık Cumartesi:
12.00 1207 Antalyaspor- Karadeniz Ereğli Belediyespor (Zeytinköy 1 No'lu Saha)
13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor- Kireçburnu (Osmanlı)
13.00 Altay- Fatih Vatanspor (Gaziemir İlçe)
13.00 Kocaeli Kadın Futbol Kulübü- Ataşehir Belediyespor (Kavaklı)
15.00 Beşiktaş Vodafone- Fenerbahçe (Vodafone Park)
19 Aralık Pazar:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)
B Grubu
18 Aralık Cumartesi:
12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudullu (İlkadım Suni Çim)
13.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Çaykur Rizespor (Vefa)
19 Aralık Pazar:
12.00 Hakkarigücü- Kayseri Kadın Futbol Kulübü (Merzan Şehir)
12.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Yeşilova Kemal Aktaş Sahası)
13.00 Adana İdman Yurdu- Trabzonspor (İncirlik Hurşit Kaslı)
13.00 Konak Belediyespor-ALG Spor (Atatürk Stadı 1 No'lu Yan Saha)
Kaynak: AA
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