Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak

11.06.2022 09:33
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunun belirleneceği play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunun belirleneceği play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor maçında hakem Melis Özçiğdem görev yapacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Ligde B Grubu'nda mücadele eden iki ekipten ALG Spor, normal sezonu rakibinin 7 puan önünde lider tamamladı. Play-off çeyrek ve yarı final maçlarında rakiplerini saf dışı bırakan iki ekip, sezon içinde kendi aralarındaki karşılaşmalarda sahadan birer galibiyetle ayrıldı.

2018-2019 sezonu play-off finalinde Beşiktaş'a mağlup olan ALG Spor, geçen sezon yarı finalde yine siyah-beyazlı ekibi geçememişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak - Son Dakika
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