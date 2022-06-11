Ligde B Grubu'nda mücadele eden iki ekipten ALG Spor, normal sezonu rakibinin 7 puan önünde lider tamamladı. Play-off çeyrek ve yarı final maçlarında rakiplerini saf dışı bırakan iki ekip, sezon içinde kendi aralarındaki karşılaşmalarda sahadan birer galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak - Son Dakika

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