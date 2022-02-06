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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Çaykur Rizespor: 1 - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Çaykur Rizespor: 1

06.02.2022 17:15
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Çaykur Rizespor: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 10. haftasında evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 10. haftasında evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Suni Çim Sahasında oynanan maçı, az sayıda taraftar izledi. İki takımda müsabakaya etkili başladı. Daha sonra rakibine karşı üstün oynayan Rize temsilcisi Teona Bakradze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sivasspor ise penaltıdan Fatma Serdar'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi takım aldığı bu beraberlikle puanını 7'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor da puanını 7'ye çıkarttı.

Diğer yandan Sivasspor ligin 11. haftasında deplasmanda Dudullu ile karşılaşacak. - SİVAS

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Çaykur Rizespor: 1
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Çaykur Rizespor: 1

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Sivasspor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Çaykur Rizespor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 Çaykur Rizespor: 1 - Son Dakika
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