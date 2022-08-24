Kulüpler Süper Lig Final yarışları Bursa'da yapılacak

Dakikalar bir bir eriyor! Şampiyonlar Ligi için gol lazım

Turkcell Kulüpler Süper Lig Final yarışları 25-26 Ağustos tarihleri arasında Bursa'daki Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen yarışlarda, kadınlarda 8, erkeklerde 7 takım mücadele edecek olup, kadın ve erkeklerde 15 takımdan 380 sporcu yarışacak. Bu sporcuların arasında Münih 2022 Avrupa Atletizm Şampiyonasında 5 bin ve 10 bin metre branşlarında iki madalya kazanan Yasemin Can, 400 metre engelli branşında bronz madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, Dünya Gençler Şampiyonası'nda 400 metre engelli branşında altın madalya kazanan İsmail Nezir, gülle atma branşında gümüş madalya kazanan Pınar Akyol'un yanı sıra yine Enka Kulübü'nden EYOF'ta 400 metrede altın madalya kazanan Edanur Tulum ve bin 500 metre branşında altın madalya kazanan Ayça Fidanoğlu yarışacak.

Yarışlar, Olimpik Atletizm Pisti'nde 25 Ağustos tarihinde saat 16.00'da kadınlar sırıkla atlama ile başlayacak ve 26 Ağustos tarihinde saat 19.25'de koşulacak olan 4x400 metre erkekler yarışması ile son bulacak.

Yarışlar öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen TAF Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Doktur, "Yarışma sonunda kadınlar ve erkeklerde ilk üç sırayı alan takımlara kupaları, sporculara ise madalyaları törenle takdim edilecek. Turkcell Süper Lig'in sonunda kadınlar ve erkeklerde şampiyon olan kulüpler, 2023 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Yedinci ve sekizinci sırada yer alan kulüpler ise küme düşerek, 2023 sezonunda Spor Toto Kulüpler 1. Lig yarışmalarına katılacak. Bu sene yoğun bir şekilde atletizmi iliklerimize kadar hissettiğimiz yıl oldu. Sporcularımız son derece güzel başarılar elde etti. Onları başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Yarışmalarda yer alacak sporcular ise, Bursa'da düzenlenecek yarışlarda tüm sporculara ve takımlara başarılar diledi. - BURSA