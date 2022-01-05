Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu.
Bugün TSİ 20.45'te Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının ilk 11'leri açıklandı.Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği ve Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil'in yapacağı karşılaşmada takımların ilk 11'leri şu şekilde: BEŞİKTAŞ: Ersin - Rosier, Rıdvan, Montero, Vida, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Doğukan, Poli, Milosevic, Güray, Ghacha, Crivelli
Kaynak: DHA
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