Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası

26.02.2022 21:26
Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda heptatlonda Ömer Faruk Çanakçı, 23 Yaş Altı Türkiye rekorunu kırdı.

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda heptatlonda Ömer Faruk Çanakçı, 23 Yaş Altı Türkiye rekorunu kırdı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, heptatlon mücadelesinde Ömer Faruk Çanakçı, iki ay önce gerçekleştirdiği 23 Yaş altı Türkiye rekorunu 5311'den 5524 puana yükseltti.

Heptatlonda son yarışa girilirken büyükler rekorunu kırma şansı da bulunan Çanakçı, 1000 metrede 2.50'nin üzerinde kalınca 23 Yaş Altı rekoruyla yetindi.

İkinci günde yapılan 200 metre mücadelelerinde Oğuz Uyar ve Zülha Armutçu birincilikleri aldı. Uyar, 21.42 ile Batuhan Altıntaş'ın önünde ipi göğüslerken, Zülha Armutçu 24.53 ile şampiyonluğu aldı. İlk gün yapılan 60 metre mücadelelerinde ise Kayhan Özer ve Simay Özçiftçi Türkiye şampiyonluğunu elde etmişti.

60 metre engellide Özge Can 8.39 ile Furkan Aktaş ise 7.93 ile ipi göğüslerken, kadınlar gülle atmayı Pınar Akyol 16.98 ile galip tamamladı.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası - Son Dakika


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