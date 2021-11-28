Türkeli Birlik ve Beraberlik Halı Saha Turnuvası sona erdi

Sinop'da Türkeli Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvası, oynanan final karşılaşması ile sona erdi.

Türkeli ilçesinde, birlik ve beraberlik adına düzenlenen ve bir ay süren halı saha futbol turnuvasının final karşılaşması, Helaldı Çiftlik spor - Mekanın Sahiplerispor arasında oynandı. Yoğun ilgi ile izlenen karşılaşma, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Karşılaşmayı, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Enis Sadi Saka, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım ve çok sayıda vatandaş takip etti.

İlk yarı 3-2 Helaldı Çiftlikspor'un üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında, Helaldı Çiftlikspor 7-2 galip gelerek, turnuvanın şampiyonu oldu.

Final karşılaşması öncesi Beta Hause-Papazlar arasında oynanacak olan üçüncülük karşılaşması, Papazlar takımında birçok oyuncunun sakatlığı nedeni ile Beta Hause hükmen galip gelerek, turnuvanın üçüncüsü oldu.

Turnuva birincisi Helaldı Çiftlikspor oyuncularının madalyalarını ve kupasını İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz takdim etti. İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yaptığı konuşmada, bu tür spor faaliyetlerinin ilçenin ihtiyacı olduğunu belirterek, turnuvayı düzenleyen ve turnuva komiteliği yapan Uğur Öztürk, Barış Dinler ve Ahmet Güven'e teşekkür etti.

Turnuvanın ikincisi olan Mekanın Sahiplerispor oyuncularının madalyalarını ve kupasını, Belediye Başkanı Veysel Şahin takdim etti.

Turnuvanın üçüncüsü Beta Hause takımının madalya ve kupasını İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Enis Sadi Saka takdim etti.

Turnuvaya sponsorluk yaparak destek olan firmalara plaket takdim edildi. - SİNOP