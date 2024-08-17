Türkeli'de Şehit Gün Sazak Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika
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Türkeli'de Şehit Gün Sazak Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlenecek

Türkeli\'de Şehit Gün Sazak Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlenecek

Türkeli Ülkü Ocakları Başkanlığı, ilçede gençler ve halk arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla 'Şehit Gün Sazak Halı Saha Futbol Turnuvası' düzenleyecek. Turnuvaya katılım için başvurular 17-27 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek.

17.08.2024 14:20
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Sinop'un Türkeli ilçesinde futbol turnuvası yapılacak.

Türkeli Ülkü Ocakları Başkanlığı, ilçede spora teşvik amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenliyor. "Şehit Gün Sazak Halı Saha Futbol Turnuvası" adıyla organize edilen bu turnuva, ilçede gençler ve halk arasında birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçlıyor. Turnuvaya, ilçede futbolu seven herkesin katılması beklenirken, katılım için başvurular 17-27 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek.

Türkeli Ülkü Ocakları Başkanı Cesur Şentürk yaptığı açıklamada, "Türkeli Ülkü Ocakları Başkanlığı olarak ilçemizde gençlerimizi ve ilçe halkımızı spora teşvik amacıyla halı saha futbol turnuvası düzenlemeye karar verdik. İnanıyoruz ki bu turnuvada takımlarımız futbolu kazanmak ve başarı elde etmekten çok, eğlenmek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmek için oynayacaklar ve ortaya çok renkli görüntüler çıkacaktır. Tüm takımlarımızın kol kola sahaya çıkarak dostluk mesajları vereceklerinden hiç şüphemiz yoktur. Bu ve benzeri etkinlikler, ilçemizin marka değerini yükseltip, sosyal hayatın gelişmesine katkı sağlayacaktır. Futbola gönül vermiş herkesin takımını kurup, müracaat etmesini bekliyoruz. İlçe esnaflarımızı ve Türkelili olup, yurt dışında ve memleketin farklı bölgelerinde esnaflık yapan, yaşayan vatandaşlarımızı etkinliğimize sponsor olmaya davet ediyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

sinop, Spor, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkeli'de Şehit Gün Sazak Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkeli'de Şehit Gün Sazak Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika
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