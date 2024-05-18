Türkeli İlçesinde Liseler Arası Voleybol Turnuvası'nda Final Heyecanı - Son Dakika
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Türkeli İlçesinde Liseler Arası Voleybol Turnuvası'nda Final Heyecanı

Türkeli İlçesinde Liseler Arası Voleybol Turnuvası\'nda Final Heyecanı

Türkeli ilçesinde düzenlenen Liseler Arası Kız ve Erkekler Voleybol Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı. Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi'ni 3-2 yenerek birinci oldu. Derece alan okullara kupa ve madalyaları, 19 Mayıs kutlama programında takdim edilecek.

18.05.2024 13:20
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Türkeli ilçesinde düzenlenen Liseler Arası Kız ve Erkekler Voleybol Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı.

Türkeli ilçesinde, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Liseler Arası Kız ve Erkekler Voleybol Turnuvası düzenlendi. Türkeli İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada final heyecanı yaşandı.

Anadolu Lisesi ile Meslek Lisesi arasında oynanan final karşılaşması kıyasıya mücadele içinde geçti. Müsabakada Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi karşısında 2-0 öne geçti. İki farkla geriye düşen Anadolu Lisesi iyi mücadele ortaya koyarak skoru 3-2'ye getirerek birinci oldu. Bu sonuçla birlikte turnuvanın birincisi Anadolu Lisesi olurken, ikinci Meslek Lisesi ve üçüncü İmam Hatip Lisesi oldu. Derece alan okullara kupa ve madalyaları, 19 Mayıs kutlama programında takdim edilecek. - SİNOP

Kaynak: İHA

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