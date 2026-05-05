Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası sona erdi

DP World Tour takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Antalya'da organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nda İsveçli sporcu Mikael Lindberg şampiyon oldu.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvanın son gününe, eksi 7'şer vuruşla İsveçli Mikael Lindberg ve Portekizli Daniel Rodrigues ile eksi 6 vuruşla İtalyan Guido Migliozzi avantajlı girdi.

Etkili performansını final etabında da sürdüren Lindberg, eksi 10 vuruşla turnuvada şampiyonluğu elde etti. Turnuvada ikinciliği ise eksi 8 vuruşla Migliozzi ve Rodrigues paylaştı.

Turnuvada üçüncülüğü ise eksi 7'şer vuruşla Ewen Ferguson, Darius Van Driel ve Jacob Skov Olesen aldı.

Türk oyuncu Leon Açıkalın ise turnuvayı artı 5 vuruşla bitirdi.

Bakan Bak: "Türkiye spor organizasyonlarını başarıyla gerçekleştiriyor"

Turnuvanın ardından düzenlenen törende Mikael Lindberg'e ödülünü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, turnuvanın heyecanlı geçtiğini, yağışa rağmen önemli bir izleyici ilgisi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora önemli destekler verdiğine dikkati çeken Bak, "Sporun içinden bir Cumhurbaşkanımız olduğu için çok şanslıyız. Spora ve spor tesislerine yapılan yatırımlar dolayısıyla Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.

Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için çaba gösterdiklerini belirten Bak, "Zor bir süreçte, coğrafyada bulunmamıza, etrafımızda pek çok olaylar gerçekleşmesine rağmen güvenli ülke, güvenli liman Türkiye spor organizasyonlarını başarıyla gerçekleştiriyor. Her şey güçlü Türkiye için." diye konuştu.

Kazanan sporcuyu tebrik eden Bak, Türkiye Golf Federasyonu ve Türk Hava Yolları'na (THY) da teşekkür etti.

Törene AK Parti Antalya Milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, THY Genel Müdür Yardımcısı Harun Baştürk, Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk de katıldı.