Turkish Airlines Open\'ın şampiyonu İsveçli Mikael Lindberg oldu

DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında düzenlenen Turkish Airlines Open'da İsveçli Mikael Lindberg şampiyon oldu.

Golf dünyasının yıldızlarını Antalya'da buluşturan Turkish Airlines Open tamamlandı. İlk dokuz çukuru dört birdie ve iki bogey ile bitiren Mikael Lindberg, en yakın rakibi Rodrigues ile aradaki farkı iki vuruşa çıkardı. 13 ve 14. çukurları da birdie ile bitiren İsveçli oyuncu, 15'teki bogey'e rağmen farkın kapanmasına izin vermedi. Zaman zaman etkili olan yağmura rağmen istikrarlı oyununu sürdüren Mikael Lindberg son raundu 69 (-3), turnuvayı ise 278 vuruşla bitirdi.

Lindberg'in iki vuruş gerisinde Portekizli Daniel Rodrigues ve İtalyan Guido Migliozzi toplamda 280 vuruşla ikinciliği paylaştı. İskoç Ewen Ferguson ile son raundda 67 (-5) ile günün en iyi skorlarını yapan Hollandalı Darius Van Driel ve Danimarkalı Jacob Skov Olesen ise toplamda 281 vuruşla dördüncülüğü paylaştı.

DP Dünya Turu'nda ilk kupa sevinci

Şampiyon Mikael Lindberg, DP Dünya Turu'nda oynadığı 70. turnuvada ilk kupasını kazanırken, 467 bin 500 dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu. Tecrübeli oyuncu, Volvo Çin Açık'taki üçüncülük ve Belek'teki şampiyonluk sonrası DP Dünya Turu Asya Serisi'nde ilk üçe girerek PGA Şampiyonası'na katılma şansı elde etti.

18. çukurda İsveçli arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Lindberg, "Bu bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi. Yıllardır böyle bir başarının hayalini kuruyordum. Son çukurda heyecandan başımın döndüğünü hissettim" diye konuştu.

Şampiyonluk kupasını Osman Aşkın Bak takdim etti

Turnuvanın ödül töreni, National Golf Kulübü'nde yapıldı. Mikael Lindberg'e şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. İsveçli oyuncuya 467 bin 500 dolarlık ödül çekini ise THY Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Harun Baştürk verdi.

Ödül töreninde konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, turnuvanın heyecanlı geçtiğini ve seyircinin organizasyona ilgisinin de sevindirici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora önemli destekler verdiğine dikkati çeken Bak, "Sporun içinden bir cumhurbaşkanımız olduğu için çok şanslıyız. Spora ve spor tesislerine yapılan yatırımlar dolayısıyla Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

Ödül töreninde Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin de hazır bulundu. - İSTANBUL