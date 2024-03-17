Türkiye 1 Kadın Milli Takımı, Avrupa Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Turgutluspor Futbolcularının Boykot Kararı 1 Gün Sürdü

TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor'da futbolcuların antrenmana çıkmama kararı sadece 1 gün sürdü. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, futbolcuların alacakları olduğu doğrulandı ve ödemelerin planlandığı belirtildi. Ayrıca, kulübün siyasete alet edilmesi de kınandı.