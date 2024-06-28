Türkiye 12 Yaş Altı Kızlar Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Spor

Avrupa 12 ve 18 Yaş Altı Takımlar Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 12 Yaş Altı Kızlar Takımı, altın madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, 16 ülkeden 190 sporcunun katılımıyla Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen organizasyon sona erdi.

Neris Hatuk ve Tuana Abak'tan oluşan Türkiye 12 Yaş Altı Kızlar Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Baver Yılmaz, Sarp Şahin, Mehmet Alper Çelebi ve Çınar İçöz'den oluşan Türkiye 12 Yaş Altı Genel Kategori Takımı ise gümüş madalya elde etti.

Ayrıca 18 yaş altı genel kategoride Adar Tarhan 1. masa ikincisi, Arda Çamlar 2. masa ikincisi, 12 yaş altı genel kategoride Baver Yılmaz 1. masa birincisi, Mehmet Alper Çelebi 3. masa ikincisi, Sarp Şahin 2. masa üçüncüsü, 12 yaş altı kızlar kategorisinde de Tuana Abak 1. masa birincisi oldu.