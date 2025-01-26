Türkiye 16 Yaş Altı Basketbol Takımı Şampiyon Oldu

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Türkiye 16 Yaş Altı Yıldız Erkek Basketbol Milli Takımı, 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda 3'te 3 yaparak şampiyon oldu.

İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'ndaki organizasyonun üçüncü ve son gününde Sırbistan ile karşılaşan milliler, rakibini 77-64 yendi.

Turnuvada sırasıyla Romanya ve Gürcistan'ı mağlup eden ay-yıldızlılar, üçüncü maçında Sırbistan ile karşılaştı.

İlk çeyreği 20-14 geride kapatan milli takım, ikinci periyotta toparlandı ve devreye 40-34 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan ay-yıldızlılar, final periyoduna 61-46 üstün giderken maçı da 77-64 kazandı.

Ay-yıldızlılarda Darius Karutasu 19 sayı ile mücadelenin en skorer ismi oldu. Ayrıca millilerde Ömer Alp Elitaş 15 sayı, 15 ribauntla, Demir Öztürk ise 14 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Sırbistan'da Ognjen Simjanovski, karşılaşmayı 17 sayıyla tamamladı.

Müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yöneticileri de takip etti.

Karşılaşma öncesinde Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Günün ikinci maçında ise Romanya, Gürcistan'ı 74-69 yendi.

Şampiyon milliler, kupasını aldı

İstanbul'da düzenlenen 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda şampiyon olan milli takıma kupası takdim edildi.

Ay-yıldızlılar, organizasyonun üçüncü ve son maçında karşılaştığı Sırbistan'ı 77-64 yenerek 3'te 3 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Ay-yıldızlılarda kaptan Demir Öztürk, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Turnuvada şampiyonluğa ulaşan millilere kupasını TBF Operasyonlar Müdürü Altay Baki takdim etti.

TBF Milli Takımlar ve Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Yağız Kaba, 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'na katılan ülkelere teşekkür plaketi verdi.

MVP ödülü Ömer Alp Elitaş'ın oldu

Türkiye 16 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı'nın oyuncusu Ömer Alp Elitaş, turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Sırbistan karşısında 15 sayı, 15 ribauntluk performansıyla ön plana çıkan Ömer Alp Elitaş'a ödülünü TBF Operasyonlar Müdürü Altay Baki verdi.

Turnuvanın en iyi 5'i belli oldu

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nın en iyi 5'i de belli oldu.

Turnuvanın en iyi 5'inde Darius Karutasu (Türkiye), Ömer Alp Elitaş (Türkiye), Ognjen Simjanovski (Sırbistan), Saba Patashuri (Gürcistan) ve Stefan Banica (Romanya) yer aldı.

Oyunculara ödüllerini TBF Operasyonlar Yetkilisi Bertan Kaya verdi.

Özcan Çakar: " Avrupa Şampiyonası'nda amacımız şampiyonluk."

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'nın başantrenörü Özcan Çakar, hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Avrupa Basketbol Balkan Oyunları'nda şampiyon olduklarını hatırlatan Çakar, "Ağustos ayında ülkemizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'daki bu turnuvayla ikinci kez bir araya geldik. Darius Karutasu orada MVP olmuştu. Bir ay sonra federasyonumuzun desteğiyle bir turnuva gerçekleşti. Çocuklar için oldukça verimli geçti. Tüm oyuncular çok çalışarak müthiş özveri gösterdiler ve şampiyon oldular. Avrupa Şampiyonası'nda amacımız şampiyonluk. Herkes bunun bilincinde. Yaza doğru hazırlık maçlarımız olacak. İnşallah Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz." diye konuştu.

Turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Ömer Alp Elitaş ise "Turnuvada forma giyen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsi birer yıldız, hepsi iyi oynadı. Bazı noktalarda daha iyi oynayabilirdik. Elimden geleni yaptım ve MVP seçildiğim için çok mutluyum. Avrupa şampiyonu olacağımızı düşünüyorum. Avrupa şampiyonluğuyla ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.