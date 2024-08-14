Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Yunanistan'a mağlup oldu

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Yunanistan'a 75-65 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Nea Alikarnassos Arena'daki karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 37-34 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüremeyen ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 75-65 kaybetti.
Organizasyonu klasman müsabakalarıyla tamamlayacak milli takım, 16 Ağustos Cuma günü İtalya ile karşılaşacak.
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