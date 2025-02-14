Türkiye 16 Yaş Altı Havalı Tabanca Takımı Bronz Madalya Kazandı

Spor

Estonya'da düzenlenen 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Havalı Tabanca Takımı, bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de devam eden 16 ve 18 Yaş Altı Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda, Eren Kalfa, Mahmut İpekçioğlu ve Ömer Tuna Göktekin'den oluşan 16 Yaş Altı Havalı Tabanca Takımı, 10 metre havalı tabanca 16 yaş altı trio erkekler kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.